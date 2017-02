Heslá Patakyovej: Nezávislosť, apolitickosť, nezaujatosť a odhodlanosť

Na snímke nová ombudsmanka SR Mária Patakyová. Bratislava, 6. februára 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. februára (TASR) - Nezávislosť, apolitickosť, nezaujatosť a odhodlanosť je kvarteto, ktoré je pre novú verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú určujúce. Povedala to dnes novinárom krátko po tom, ako ju poslanci Národnej rady SR v tajnej voľbe zvolili za nástupkyňu Jany Dubovcovej.Patakyová získala 75 hlasov od 140 prítomných poslancov a tento výsledok označila za tesný. Na druhej strane je to pre ňu potvrdenie nezávislosti. Po otázke, či dokáže byť vo funkcii v prípade pochybení kritická aj ku koalícii, ktorá ju nominovala, poukázala na spomínané kvarteto zásad.Mária Patakyová uznala, že mnohé z mimoriadnych správ Dubovcovej boli v parlamente vnímané v istom politickom kontexte.povedala s tým, že profesionalitu Dubovcovej si váži. "Bude rozhodne ťažké to porovnanie s ňou a jej výkonom. Ja určite teraz viem povedať, že to nebude to isté. Každý má totiž ambíciu dať výkonu funkcie svoj vlastný obraz," vysvetlila.Dubovcová sa často venovala aj primeranosti policajných zásahov, za čo ju predstavitelia Smeru-SD neraz kritizovali.dodala Patakyová.Okrem Patakyovej, ktorá bola nominantkou Mosta-Híd s podporou Smeru-SD a SNS, sa dnes o funkciu verejného ochranu práv neúspešne uchádzali aj nominantka SaS a OĽaNO-NOVA Janka Šípošová a kandidát ĽSNS a nezaradeného poslanca Petra Marčeka Anton Čulen.