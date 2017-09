Hewlett Packard Enterprise ide prepúšťať. Prácu stratí tisíce ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palo Alto 23. septembra (TASR) - Americká spoločnosť Hewlett Packard Enterprise (HP) plánuje zrušiť minimálne 5000 pracovných miest. Dôvodom je rastúci tlak konkurencie, ktorý spoločnosť núti pokračovať v znižovaní nákladov.Redukcia bude predstavovať približne 10 % pracovnej sily spoločnosti, uviedli pre agentúru Bloomberg zdroje oboznámené so situáciou. S prepúšťaním by sa malo začať do konca tohto roka, pričom sa očakáva, že znižovanie počtu pracovných pozícií sa dotkne ako zamestnancov v USA, tak aj v iných krajinách sveta, vrátane manažérskych.Výkonná riaditeľka Hewlett Packard Enterprise Meg Whitmanová ešte začiatkom septembra pre analytikov uviedla, že firma musí zredukovať pracovné pozície, ak chce zvýšiť svoju efektívnosť. Ako dodal finančný riaditeľ spoločnosti Tim Stonesifer, cieľom firmy je v najbližších troch rokoch zredukovať náklady približne o 1,5 miliardy USD (1,25 miliardy eur).(1 EUR = 1,1961 USD)