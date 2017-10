Heynckes po výhre nad Lipskom dostal Bayern na čelo: Páčilo sa mi to

Jupp Heynckes. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 29. októbra (TASR) - Tréner Jupp Heynckes po sobotňajšom ligovom víťazstve 2:0 nad RB Lipsko už dostal futbalistov Bayernu Mníchov na čelo Bundesligy. Po výmene Taliana Carla Ancelottiho nemecký majster šliape ako hodinky a pod vedením staronového kouča uspel vo všetkých piatich súťažných dueloch.Hoci cez týždeň v pohári DFB práve v Lipsku na to potreboval až rozstrel z 11 m. V sobotu v Allianz Arene v šlágri 10. kola zahralo domácim do kariet vylúčenie hosťujúceho Willyho Orbana už v 13. minúte. Ešte do prestávky strelili Bavori dva góly vďaka Jamesovi Rodriguezovi a Robertovi Lewandowskému a následne kontrolovali priebeh. V tabuľke si vytvorili trojbodový náskok pred Borussiou Dortmund, ktorá prehrala v Hannoveri 2:4. A práve o týždeň sa Bayern v ďalšom ostrosledovanom šlágri predstaví v lige na pôde BVB.Heynckes sa vrátil na lavičku Bayernu po roku 2013, v ktorom získal unikátne treble, teda triumf v Lige majstrov, Bundeslige aj Nemeckom pohári. A aj teraz si zatiaľ už jeho štvrté pôsobenie v pozícii trénera nemeckého hegemóna užíva.citovala Heynckesa agentúra AP.Lipsko malo už troch vylúčených hráčov v uplynulých štyroch dueloch s Bayernom.rozčarovane hodnotil tréner Lipska Ralph Hasenhüttl.Škvrnou zápasu bolo zranenie poľského reprezentanta Lewandowského, ktorého pre problémy so stehnom musel Heynckes vystriedať krátko pred koncom prvého polčasu. Podľa prvých informácií z kuchyne Bayernu by ale nemuselo ísť o nič vážne a jeho kouč verí, že bude mať kanoniera k dispozícii pre utorňajší zápas Ligy majstrov na pôde Celticu Glasgow." vyjadril sa Heynckes.