Heynckesa nahradí na lavičke Bayernu Niko Kovač, tvrdia nemecké médiá

Tréner Niko Kovač. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 13. apríla (TASR) - Nástupcom Juppa Heynckesa na lavičke Bayernu Mníchov by sa podľa nemeckých médií mal stať Niko Kovač, súčasný tréner futbalistov Eintrachtu Frankfurt. Športový magazín Kicker informoval, že bundesligový majster je pripravený vykúpiť 46-ročného kouča zo zmluvy, ktorú má s Frankfurtom. V nej je výkupná klauzula stanovená vo výške 2,2 milióna eur.Kovač má kontrakt s Eintrachtom platný do júna 2019, podľa nemeckých periodík sa však Bayern a dva zahraničné kluby snažia o jeho zlanáranie. Chorvátsky tréner už informoval športového riaditeľa Frankfurtu Frediho Bobica o svojom úmysle odísť k majstrovi. Podľa Bildu by si Niko Kovač chcel vziať do Bayernu aj svojho brata Roberta, ktorý by sa mal stať jeho asistentom. Niko Kovač by sa tak vrátil na známe miesto, v Bayerne pôsobil už ako hráč v rokoch 2001–2003.Bavorov určite nebude v ďalšej sezóne trénovať Heynckes. Ten sa vrátil do mníchovského klubu vlani na jeseň, keď nahradil na poste Taliana Carla Ancelottiho, no už vtedy naznačil, že kormidlo prevezme iba dočasne. Vedenie Bayernu neskôr informoval, že po konci sezóny skončí a vráti sa do trénerského dôchodku. Snahy klubových predstaviteľov predsvedčiť 72-ročného trénera o zotrvaní na lavičke neboli úspešné. Prezident Karl-Heinz Rummenigge pred dvomi týždňami uviedol, že meno Heynckesovho nástupcu by chceli oznámiť verejnosti do konca apríla.