Hierro vyzdvihol obranu Iránu, ten zmení stratégiu

Fernando Hierro odchádza z tlačovej konferencie v ruskom meste Krasnodar 13. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina, 2. kolo:

IRÁN - ŠPANIELSKO, streda 19. júna, 20.00 SELČ, Kazaň (Kazaň Aréna)

hlavný rozhodca: Andres Cunha (Ur.)



predpokladané zostavy:



Irán: Beiranvand - Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji - Ansarifard, Ebrahimi, Hajsafi, Shojaei - Jahanbakhsh, Azmoun, Amiri

Španielsko: De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Busquets, Koke - D. Silva, Isco, Iniesta - Costa

Tabuľka B-skupiny:



1. Irán 1 1 0 0 1:0 3

2. Portugalsko 1 0 1 0 3:3 1

Španielsko 1 0 1 0 3:3 1

4. Maroko 1 0 0 1 0:1 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kazaň 20. júna (TASR) - Prebiehajúci svetový šampionát už priniesol niekoľko prekvapujúcich výsledkov na úkor favoritov, ďalšiemu sa budú chcieť vyhnúť futbalisti Španielska v stredajšom zápase B-skupiny proti Iránu. Ich tréner Fernando Hierro poznamenal, že zaváhania, akých sa v úvode turnaja dopustilo Nemecko, Argentína či Brazília, nie sú neobvyklé.Verí však, že jeho tímu sa niečo podobné neprihodí a po remíze 3:3 s Portugalskom si pripíše do tabuľky plný počet bodov. Ten získal súper "La Furie Roja" v prvom zápase skupiny proti Maroku, ktoré vďaka vlastnému gólu v nadstavenom čase zdolal 1:0. Iránsky tím aj v prípade prehry so Španielskom bude bojovať o účasť v osemfinále do posledného zápasu s Portugalskom.povedal Hierro, ktorý zasadol na lavičku Španielska len pár dní pred štartom MS po vyhadzove Julena Lopeteguiho. Zmenu v zostave plánuje maximálne jednu. V prípade, že sa vystrábi zo zranenia Dani Carvajal, dostane prednosť na pravom kraji obrany pred Nachom.Trénera Iránu Carlosa Queiroza teší návrat stredopoliara Saeida Ezatolahiho, ktorý si proti Maroku odpykal kartový dištanc. Drobné zranenia trápia iného stredopoliara Omida Ebrahimiho a krídelníka Alirezu Jahanbakhsha, tí by však mali byť fit. Definitívne sa však s účinkovaním na šampionáte rozlúčil stopér Roubez Cheshmi, ktorého lýtkový sval si vyžiada dlhšiu liečbu.Výkop stretnutia v kazanskej Aréne je o 20.00 SELČ, v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Jednotke. Povedie ho uruguajský rozhodca Andres Cunha.