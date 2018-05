Highlighty týždňa: Eurovíziu vyhrala speváčka z Izraela

Izraelská speváčka Netta zvíťazila vo finále pesničkovej súťaže Eurovízia 2018, ktorá sa konala v sobotu večer v portugalskom Lisabone. Vyhrala s piesňou Toy o sile žien, ktorá spája modernú hudbu s kórejským popom, hip-hopom a orientálnymi tónmi. "Som taká šťastná," povedala speváčka pri preberaní ocenenia. "Veľmi vám ďakujem za to, že ste si zvolili odlišnosť... ďakujem vám za oslavu rozmanitosti... nabudúce v Jeruzaleme!"





Hokejové zásnuby

Rusínsky Karel Gott

Príbeh tanečnice

Cena mesta Košice pre No Name

Ako druhá v 63. ročníku populárnej televíznej súťaže sa umiestnila ďalšia z horúcich favoritiek, Eleni Foureirová reprezentujúca Cyprus s piesňou Fuego. Tretie miesto obsadil zástupca Rakúska Cesár Sampson, ktorý viedol v hlasovaní poroty s piesňou Nobody But You. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Hokejový súboj Česko - Rusko na MS v Kodanisi bude navždy pamätať český pár, ktorý duel sledoval v hľadisku. Cez prestávku medzi druhou a treťou tretinou totiž mladý muž požiadal svoju priateľku o ruku.Kamera v Royal Arene zobrala český pár tesne pred nástupom tímov na ľad. Hneď na to si muž oblečený v českom drese kľakol na zem a vytiahol pred svoju vyvolenú zásnubný prsteň. Tá so slzami v očiach za obrovského aplauzu vypredanej arény súhlasila a podala svojmu milému ruku. Ten jej na ňu vzápätí nastokol prsteň a spečatil tak zásnuby priamo na tribúne.Štefan Štec, prezývaný rusínsky Karel Gott, má svoje prvé CD. Volá sa "Poleťiv by'm na kraj svita" a do života ho uviedla slovenská skladateľka Ľubica Čekovská. Účastník prvého ročníka folklórnej šou Zem spieva si vydaním albumu splnil dlhoročný sen. Na albume je 15 skladieb, bonusová je zároveň titulná skladba "Poleťiv by'm na kraj svita" v klavírnej úprave Ľubice Čekovskej."Tieto pesničky uzatvárajú 10-ročné obdobie môjho života. Majú pre mňa veľký význam, vidím za nimi ľudí, stretnutia, rodinu, ale aj rôzne smutné, či veselé príbehy," povedal Štec.Príbeh tanečnice Alice Pastorovej-Flachovej zachytáva výstava Tanečná kozmopolitka v novej budove Slovenského národného divadla. Autorkami expozície sú Monika Čertezni a Eva Gajdošová. Podľa nich pre Alicu Pastorovú-Flachovú balet nebol povolaním, ale poslaním. Brala ho ako kompletné umenie, ktoré veľmi dobre ovládala po všetkých stránkach, naplno a stále nim žila."Až neskôr, a ani nie od nej, sme zistili, že bola v koncentráku. Napriek chorobám sa baletu o rok opäť začala venovať. Výstava je náš hold jej veľkej osobnosti," dodala Čertezni.Osud Pastorovej-Flachovej vo vojnových rokoch opísala Agata Schindler v knihe Maličká slzička a stvárnili ho aj v slovensko-českom filme režiséra Zdeňka Jiráskeho V tichu. Ako židovku ju na začiatku vojny deportovali do tábora v Terezíne a neskôr do Auschwitzu.Známa skupina No Name dostala Cenu mesta Košice za prínos k popularizácii mesta. Mestské zastupiteľstvo ocenilo kapelu za významné úspechy na hudobnej scéne a prínos k popularizácii mesta na Slovensku i v zahraničí.„Vždy nás poteší, ak z množstva navrhovaných ocenených to padne práve na nás. Niektoré ceny máme u nás doma u rodičov, na našom klavíri, kde vznikali prvé hitovky Sestra, Žily, Hľadám. Niektoré máme porozdeľované po súčasných domácnostiach. Ale pri tejto cene sme si vyžiadali vyrobiť šesť originálov pamätných listov. Predsa len, vraví sa, že doma nikto nie je prorokom a táto cena je od vlastných," uviedol pre médiá líder Igor Timko.