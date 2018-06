Highlighty týždňa: Novou SuperStar , Mária Terézia a slovenský film

Česko-slovenskú SuperStar vyhrala tento rok 22-ročná Tereza Mašková. V čisto ženskom finále porazila druhú Elišku Ruskovú i slovenskú zástupkyňu Karmen Pál-Balážovú. Odniesla si 75 000 eur a možnosť nahrať debutový album.





Mária Terézia pokračuje

Mlieko a med po slovensky

Adamec s novinkou

Slovenský film bodoval

Víťazka vo finále predviedla suverénne výkony, zaspievala piesne Fighter od Christiny Aguilery, Ain't Nobody od Chaky Khan a Jednoho dne se vrátiš od Věry Špinarovej. Po celú dobu súťaže patrila medzi favoritov.Diváci mohli tento rok sledovať šou v novom prevedení. Až na stálicu Paľa Haberu sa kompletne vymenila porota - v nových úlohách sa predstavili speváci Ben Cristovao, Matej Rupert a jediná ženská porotkyňa Katka Knechtová. Zmena nastala aj na moderátorských postoch. K stabilnému Leošovi Marešovi sekundovala Jasmína Alagič.Historická miniséria Mária Terézia, ktorá sa stretla s mimoriadnym diváckym záujmom, bude mať pokračovanie. Definitívne sa na tom dohodli tri verejnoprávne televízie - RTVS, ČT, ORF spolu s producentskou spoločnosťou Beta Film. "Zapojiť sa plánuje aj maďarská MTVA," TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Dej príbehu sa má posunúť o niekoľko rokov dopredu. Natáčanie je naplánované na budúci rok a RTVS odvysiela nové dve časti v premiére počas Vianoc 2019. Autorkou scenárov bude tak ako pri predchádzajúcich dvoch častiach Mirka Zlatníková a réžie sa opäť ujme Robert Dornhelm. Nič sa nezmení ani na obsadení hlavných postáv. Máriu Teréziu stvárni rakúska herečka Marie Luise Stockinger a jej manžela Františka Štefana Lotrinského si zahrá Vojtěch Kotek.Zbierka prózy a poézie Mlieko a med má už aj slovenskú verziu. Slová spisovateľky indického pôvodu Rupi Kaur preložila slovenská poetka Mirka Ábelová. "Rupi píše veci, s ktorými sa bežný čitateľ a čitateľka dokážu stotožniť, veci, ktoré sme mnohí zažili. Čitatelia jej textom rozumejú, nezaťažuje ich komplikovanými viacerými vrstvami významov, jej jazyk je zrozumiteľný. Určite predaju pomohli aj jej instagramové posty a zrejme aj šikovné promo vydavateľa," okomentovala predmet svojho prekladateľského debutu Ábelová.Rupi Kaur v roku 2014 vydala Mlieko a med sama, po úspechu podpísala zmluvu s vydavateľským domom. Dodnes sa z knižky predalo vyše 2,5 milióna kópií po celom svete, verše sú mimoriadne populárne aj na sociálnych sieťach.Lukáš Adamec vydáva videoklip k pesničke Dýchaj. Podľa speváka skladba v sebe skrýva silné posolstvo."Text mi napadol na chate u svokrovcov v Turčoku, kde som si do prvých akordov dosadil text 'od rána do večera'. A čo sa dá robiť od rána do večera? Napríklad pozerať do zrkadla. A kto sa pozerá do zrkadla stále? Ten, kto si chorobne stráži váhu,“ odhalil spevák detaily o vzniku skladby Dýchaj. Zároveň priznáva, že „on sám pociťuje, že vek je neúprosný a v kombinácii s hektickým životom sa potrebuje dostať do formy. Prízvukuje však, že je veľmi podstatné, aby sme k svojim premenám pristupovali zodpovedne, zdravo a mali radi samých seba“.Klip natočili za jeden deň, zahrala si v ňom i skutočná anorektička. Autorom videoklipu Dýchaj je režisér Michal Kunes Kováč, ktorý má na konte i úspech letného hitu Horúca láska. Ústrednou témou piesne i videoklipu je sila priateľstva, ktorá dokázala prekonať tak závažný problém, akým je bezpochyby anorexia.Správu o stave slovenskej audiovízie už po 15. raz vydala kancelária Creative Europe Desk Slovensko (CEDS). Podľa vedúceho kancelárie CEDS Vladimíra Štrica je 65-stranová správa, ktorú zostavil Miroslav Ulman, z rôznych hľadísk veľmi pozitívna pre slovenskú kinematografiu."Najväčšie prekvapenie je úspešnosť slovenských filmov v rebríčku návštevnosti. Videlo ich takmer 1,5 milióna divákov, čo je rekordný unikát. Dôvodom toho je, že naši filmári začali robiť filmy zaujímavé pre slovenských divákov. Tiež stúpa podpora Audiovizuálneho fondu, výborne sa pričinila televízia RTVS. Distribútori a producenti pochopili, že pre úspech je potrebná masívna mediálna podpora filmov," povedal pre TASR Štric. V roku 2017 vzniklo 27 slovenských dlhometrážnych filmov. Oproti minulosti vo veľkom množstve boli uvedené na významných medzinárodných festivaloch. Z nich najviac ocenení získali Čiara, Piata loď, Špina a Cez kosti mŕtvych.