Highlighty týždňa: Predstavili prvý slovenský filmový komiks v Orešanoch lietali na táčkach

Prvý slovenský komiksový film sa volá Parralel. Autorom námetu je český režisér, animátor a scenárista Matyas Brych. Hlavnú postavu animovanej snímky, ktorá je voľne inšpirovaná príbehmi slávnych horolezcov, nadaboval Tomáš Maštalír.





Parralel je o prekonávaní samého seba, o tom, ako sa aj tie najnáročnejšie situácie v živote dajú zvládnuť. Technológia filmu je "2D plôšková animácia", ku ktorej sa v postprodukcii dodávajú filmové efekty. Po minulotýždňovej premiére je už v kinách.Pražskými ulicami bude jazdiť električka, ktorá má bojovať proti čiernym pasažierom. Cestujúci si v nej môžu prečítať najčastejšie výhovorky tých, ktorí lístok nemajú. Nazvali ju príznačne - vymlouvačka."Včera ma o všetko okradli, no fakt, aj o cestovný lístok. Lístok mi zožral pes. To je fakt vrchol sekírovať ľudí aj v noci. Ale veď idem len jednu stanicu. Nemôžem vám ukázať svoj cestovný doklad, pretože som tu v utajení a prezradilo by sa moje krytie," tak znejú podľa magistrátu len niektoré z výhovoriek čiernych pasažierov. Týmto spôsobom chce dopravca upozorniť na to, že nemá zmysel sa revízorom hlúpo vyhovárať.Od korunovácie britskej kráľovnej Alžbety II. uplynulo 2. júna 65 rokov. Panovníčkou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa stala v deň smrti jej otca, kráľa Juraja VI., ktorý zomrel po 16 rokoch vládnutia v roku 1952.Udalosti z obradu korunovácie vo Westminsterskom opátstve mohli v roku 1953 vďaka stanici BBC sledovať milióny ľudí na celom svete. Bol to prvý priamy televízny prenos, ktorý BBC odvysielala.Britská kráľovná Alžbeta II. je najdlhšie vládnucim panovníkom v dejinách svojej krajiny. Predstihla svoju praprababičku kráľovnú Viktóriu z 19. storočia, ktorá sedela na britskom tróne 63 rokov, sedem mesiacov, dva dni, 16 hodín a 23 minút. Je aj najdlhšie žijúcim britským monarchom a momentálne najstaršou vládnucou hlavou štátu na svete.Martina Karoľová z Kochanoviec sa pred maturitnú komisiu v Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Humennom postavila v kroji. "Musím sa priznať, že je to pre nás novinkou v tomto roku," uviedla pre TASR jedna zo zástupkýň riaditeľa SOŠ technickej v Humennom Jana Harasimová."Na maturitnú skúšku som sa rozhodla prísť v kroji preto, že ma to jednak vystihuje, nehanbím sa za to, pretože je to niečo, čo ma baví a som veľmi rada, keď tak môžem prísť oblečená a tak aj reprezentujem folklór. A keby som mohla, určite by som tak chodila bežne oblečená. Mám to rada," vysvetlila pre TASR dôvody výberu svojho outfitu na skúšku dospelosti.