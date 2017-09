Highlighty týždňa:Speváčka poznala v núdzi priateľku. Dala jej obličku

Speváčka a herečka Selena Gomez podstúpila transplantáciu obličky. Darkyňou bola jej kamarátka a kolegyňa z brandže Francia Raisa. Informáciu zverejnila Gomez na sociálnej sieti Instagram spolu s poďakovaním blízkym, lekárskemu tímu, no predovšetkým priateľke za jej mimoriadny darček a obeť, ktorú pre ňu priniesla. Fanúšikovia tak tiež dostali vysvetlenie jej letnej prestávky.





Speváčku sužuje zriedkavé autoimunitné ochorenie, lupus. Diagnóza znamená pre pacientov útoky tela na vlastné tkanivá a orgány, a to napríklad pokožku, kĺby, cievy, ale aj srdce či obličky. Výrazne častejšie postihuje ženy, ktoré tvoria až 90 percent pacientov.Riaditeľka súťaže Silvia Lakatošová predstavila v utorok tohtoročné finalistky Miss Universe. Finálovú dvanástku 19. ročníka tejto súťaže krásy tvoria Nikola Benedikovičová (Smolenice, 23 rokov), Patrícia Körössyová (Janík, 20), Michaela Piovarčiová (Liptovský Mikuláš, 21), Deana Jurčová (Trenčín, 24), Vivienne Jusko (Bratislava, 20), Simona Pohančeníková (Bratislava, 22), Frederika Samuelová (Jasová, 24), Vladimíra Luttyová (Banská Bystrica, 21), Vanessa Bottánová (Pezinok, 19), Patrícia Budaiová (Banská Bystrica, 21), Dominika Mikulcová (Banská Bystrica, 24), dvanástou je Adriana Zaujecová (Trávnica, 19).V hre je deväť titulov, prvý z nich - Miss Médiá - získala Vladimíra Luttyová. „Najprv som bola v šoku, bol to neopísateľný pocit, keď zaznelo moje meno. Na kasting som prišla s kamarátkou, ktorá ma do toho trocha potlačila, ale určite neľutujem. Sú to nádherné zážitky, odporúčam aj do ďalších ročníkov, aby sa baby nebáli a išli si to vyskúšať. Rodina a blízki ma podporujú a držia mi palce,“ uviedla.Po celosvetovom úspechu, ktorý dosiahol so svojím debutovým albumom In the Lonely Hour a singlom zo soundtracku k Jamesovi Bondovi Writing's On the Wall, vydáva Sam Smith po dlhých dvoch rokoch singel Too Good At Goodbyes.„Pieseň je o mne a o vzťahu, v ktorom som bol,“ priznal Sam a zároveň naznačil, že nový album, ktorý plánuje vydať ešte tento rok, bude veľmi osobný.Mariánske námestie v Žiline praskalo v stredu 13. septembra večer vo švíkoch. Skupina AYA sa nezľakla trinástky a tento deň si vybrali ako deň D, keď veľkolepým koncertom, plným zaujímavých hostí, pripomenuli divákom, že na slovenskej hudobnej scéne hrajú poctivý slovenský rock už celé štvrťstoročie."Dnes to bol večer splnených snov. Vždy som sníval, aby naše piesne hrali v rádiách, splnilo sa, dočkali sme sa, dokonca sme boli v ostatnom čase viackrát v televízii. Zaplnené Mariánske námestie v Žiline na našom výročnom koncerte, o tom som si naozaj myslel, že môžem len snívať, sa dnes splnilo, takže táto veľká méta je za nami. Vďačný som aj hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a bez zaváhania všetci prišli, aby si s nami zaspievali a oslávili toto krásne výročie. Bola to pre mňa veľmi silná záležitosť. Mám úžasnú fungujúcu rodinu, kde sme zohratá partia, totálne som šťastný. Už môžem aj zomrieť,“ zhodnotil koncert spevák skupiny Boris Lettrich.Česká filmová a televízna akadémia nominovala na budúcoročného Oscara film Baba z ľadu. Dráma režiséra Bohdana Slámu, ktorá vznikla v česko-slovensko-francúzskej koprodukcii, sa teraz bude snažiť obstáť v kategórii najlepší cudzojazyčný film. Užšie nominácie zverejnia 23. januára.Baba z ľadu, v hlavnej úlohe so slovenskou herečkou Zuzanou Kronerovou, mala v tomto roku svoju medzinárodnú premiéru na prestížnom festivale Tribeca v New Yorku, kde získala ocenenie za najlepší scenár. Táto skutočnosť a tiež kladné reakcie divákov podnecujú tvorcoch filmu nádej, že by mohol byť úspešný aj na svojej "ďalšej púti po americkom kontinente", povedal producent Pavel Strnad.