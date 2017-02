Higuain bol zasa streleckým hrdinom Juventusu:Najdôležitejšia je výhra

Na snímke hráč Juventusu Gonzalo Higuain. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 13. februára (TASR) - Argentínsky futbalista Gonzalo Higuain zaistil dvoma gólmi v nedeľňajšom stretnutí najvyššej talianskej súťaže víťazstvo Juventusu Turín 2:0 na pôde Cagliari. Obhajca majstrovského primátu si vďaka tomu aj naďalej udržal na čele tabuľky sedembodový náskok pred najbližším prenasledovateľom AS Rím.Rimania si v 24. kole rovnako poradili so svojím súperom, keď zvíťazili 2:0 na ihrisku Crotone. Jeden z gólov AS strelil Edin Džeko, ktorý sa delí o prvé miesto v poradí strelcov práve s Higuainom. Obaja strelili 18 ligových gólov. Džeko sa mohol v tabuľke osamostatniť, v 17. minúte však nepremenil pokutový kop.Higuain strelil prvý gól po prihrávke Claudia Marchisia v 37. minúte, svoj druhý v zápase pridal krátko po zmene strán, keď zakončil rýchly protiútok hostí. Domáci dohrávali zápas o jedného muža v poli menej, v 67. minúte musel ísť po druhej žltej karte predčasne pod sprchy Nicolo Barella.Pre lídra Serie A to znamenalo piate víťazstvo za sebou, z 24 zápasov získal Juventus 60 bodov. Cagliari patrí 15. priečka so ziskom 27 bodov, od pásma zostupu ho delí trinásť bodov.skonštatoval Higuain na oficiálnom webe Juventusu. Dvadsaťdeväťročný kanonier má v tomto ročníku vo všetkých súťažiach na konte 21 zásahov, strelecky sa presadil v piatom súboji "vonku" za sebou.AS Rím sa v Crotone ujal vedenia gólom Radju Nainggolana päť minút pred polčasom. Belgický hráč zužitkoval prihrávku Mohameda Salaha, ktorý ponúkol gól aj Džekovi v 77. minúte. Rimanom patrí v tabuľke druhé miesto so ziskom 53 bodov, o dva menej má SSC Neapol, ktorý zvíťazil takisto 2:0 v piatok nad FC Janov.