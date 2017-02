Hillary Clintonová napíše knihu, nielen o volebnom súboji v USA

Neúspešná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová počas prejavu na prvom povolebnom mítingu v New Yorku 9. novembra 2016. Clintoná v prejave uviedla, že ju mrzí prehra vo voľbách. Ďalej zdôraznila, že národ je omnoho hlbšie rozdelený, než sa domnievala, zároveň priznala svoju porážku a svojich podporovateľov vyzvala, aby rešpektovali výsledky volieb. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. februára (TASR) - Hillary Clintonová sa chystá ešte tento rok vydať knihu esejí, v ktorej sa dotkne aj vlaňajšej predvolebnej kampane a tiež svojej porážky v prezidentských voľbách. Agentúru AP o tom informovalo vydavateľstvo Simon & Schuster, v ktorom by publikácia mala vyjsť už na jeseň.Kniha, ktorá zatiaľ nemá názov, bude inšpirovaná Clintonovej obľúbenými citátmi. Clintonová (69) okrem nej pripravuje v tomto roku tiež nové, na mládež orientované ilustrované vydanie svojej populárnej publikácie It Takes a Village, ktorá vyšla v roku 1996.Exministerka zahraničných vecí a bývalá senátorka, niekdajšia prvá dáma aj neúspešná uchádzačka o post prezidentky USA sa zároveň chystá obnoviť spoluprácu s agentúrou Harry Walker organizujúcou platené prednášky.Práve za prácu pre túto inštitúciu Clintonovú počas predvolebnej kampane kritizoval jej súper o demokratickú prezidentskú nomináciu Bernie Sanders aj ďalší politici.