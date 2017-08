Historické centrum Rostova na Done v plameňoch: 5 ľudí je v nemocnici

Ruskí policajti v Rostove na Done, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rostov na Done 21. augusta (TASR) - V historickom centre ruského mesta Rostov na Done vypukol dnes rozsiahly požiar, ktorý postupne zachvátil územie s rozlohou asi 10.000 štvorcových metrov. Na boji s plameňmi sa podieľa okolo 2000 ľudí, posádky siedmich hasiacich vrtuľníkov a lietadiel a viac ako 200 hasičských vozidiel a iných mechanizmov.Podľa doterajších informácií tlačovej agentúry TASS z dejiska požiaru požiadalo zdravotníkov o pomoc 27 ľudí, piatich z nich s popáleninami medzičasom hospitalizovali. Ďalších asi 650 ľudí museli evakuovať. Iné zdroje uvádzajú nižší počet ľudí so zdravotnými problémami i nižší počet hospitalizovaných.Plamene zachvátili asi tri desiatky obytných domov, hasiči však hlásia, že sa požiar medzičasom podarilo na celom zasiahnutom území lokalizovať. V jednej zo štvrtí došlo k explózii plynového potrubia. Bez elektrickej energie je v súčasnosti viac ako 1200 ľudí.