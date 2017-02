Historickú zvonicu na Veľkom Bysterci čaká revitalizácia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ján Siman Foto: TASR/Ján Siman

Dolný Kubín 6. februára (TASR) - Historickú zvonicu a jej blízke okolie na sídlisku Veľký Bysterec v Dolnom Kubíne čaká v blízkej budúcnosti revitalizácia. S myšlienkou obnovy sa na radnicu obrátili poslanci tamojšieho mestského zastupiteľstva, zástupcovia evanjelickej cirkvi aj obyvatelia.Mesto sa otázkou rekonštrukcie historickej zvonice a studne začalo zaoberať ešte na konci uplynulého roka.informoval TASR zástupca primátora mesta Dolný Kubín Jozef Šimek.Verejnosť sa do projektu môže zapojiť formou predloženia svojich predstáv a nápadov. Námety využitia priestoru okolia zvonice a studne by sa mali držať hlavnej myšlienky, a to je prepojenie histórie so súčasnosťou.doplnil.Podľa informácií z oficiálnej internetovej stránky mesta by v priestore mohli pribudnúť lavičky, interaktívne informačné tabule a dobové fotografie. Zvonica by mohla taktiež vytvárať voľnú wifi sieť.skonštatoval Šimek.Zvonica spoločne so studňou na Bystereckej ulici sú poslednou historickou pamiatkou na bývalú obec Veľký Bysterec. Tá sa ešte v polovici minulého storočia stala súčasťou Dolného Kubína. Zvonica je majetkom evanjelickej cirkvi, jej bezprostredné okolie majetkom mesta. Radnica prevzala nad celým projektom záštitu.