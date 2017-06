Historicky druhá britská premiérka ide do predčasných volieb

Premiérka Tereza Mayová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Londýn 6. júna (TASR) - Vo štvrtok 8. júna sa budú v Spojenom kráľovstve konať predčasné parlamentné voľby. TASR prináša profil britskej premiérky a predsedníčky Konzervatívnej strany Theresy Mayovej.Súčasná britská premiérka Theresa Mayová je po Margaret Thatcherovej v poradí druhou predsedníčkou britskej vlády v dejinách Spojeného kráľovstva. Premiérkou sa stala 13. júla 2016 po júnovom referende, v ktorom Briti rozhodli o vystúpení svojej krajiny z Európskej únie). Vo funkcii premiéra a predsedu Konzervatívnej strany vystriedala Davida Camerona, ktorý po tomto referende odstúpil z oboch funkcií.Theresa Mary Mayová, rodená Brasierová, sa narodila 1. októbra 1956 v Eastbourne. Vyrastala však v mestečku Wheatley, ležiacom niekoľko kilometrov východne od Oxfordu, kde ako anglikánsky duchovný pôsobil jej otec Hubert Brasier. Dospievanie v protestantskom anglikánskom prostredí v nej upevnili konzervatívne hodnoty, ktoré ju sprevádzajú politickou kariérou.Na Oxfordskej univerzite neštudovala humanitné či politické vedy, ale geografiu. Počas štúdií sa zoznámila s Philipom Mayom, s ktorým v roku 1980 uzavrela manželstvo. Údajne ich zoznámila študentka, z ktorej sa neskôr stala pakistanská premiérka Bénazír Bhuttová.Manžela považuje Theresa Mayová za svoju najväčšiu životnú oporu. Osemdesiate roky minulého storočia boli totiž pre budúcu premiérku aj rokmi prvých tragický udalostí. Pri autonehode v roku 1981 zomrel jej otec a o rok neskôr na sklerózu multiplex aj matka. Ďalším bolestivým momentom v jej živote bolo zistenie, že sa zo zdravotných dôvodov nikdy nestane matkou. "Pozeráte sa na rodiny a vidíte, že je niečo, čo vám chýba," povedala neskôr pre britský denník Daily Telegraph.Po skončení univerzity aj napriek záujmu o politiku začala pôsobiť v britskej centrálnej banke Bank of England. Až v roku 1997 sa ako kandidátka Konzervatívnej strany dostala do Dolnej snemovne britského parlamentu za volebný obvod Maidenhead. Svoj mandát za tento volebný obvod obhájila aj v ďalších štyroch voľbách.Na základe týchto úspechov sa postupne vypracovala na jednu z popredných osobností Konzervatívnej strany. Aj preto ju v roku 2010 vtedajší britský premiér David Cameron postavil vo svojej vláde na čelo ministerstva vnútra. Aj keď čelila nespokojnosti policajných odborov, sprísnila postihy za nepokoje na demonštráciách a odmietla povinné kvóty EÚ na prijímanie imigrantov, vydržala na poste ministerky vnútra šesť rokov.V kampani pred referendom, v ktorom väčšina občanov Spojeného kráľovstva hlasovala za vystúpenie z EÚ, podporovala vtedajšieho premiéra Camerona a bola za zotrvanie v Únii.Už ako premiérka hovorila, že víťazstvo zástancov tzv. brexitu (odchodu z EÚ) treba rešpektovať. Aj preto nemieni tolerovať pokusy o zotrvanie v EÚ alebo návrat do Únie "cez zadné dvere či druhé referendum".Tesne po nástupe do funkcie britskej premiérky ešte zdôrazňovala, že ďalšie parlamentné voľby v Británii nebudú skôr ako v roku 2020. Začiatkom roka 2017 svoj postoj zmenila. Za dátum predčasných volieb vyhlásila 8. jún 2017, ktorý jej odsúhlasila aj dolná snemovňa britského parlamentu. Zmenu postoja odôvodňovala aj tým, že nový mandát získaný vo voľbách posilní jej pozíciu pri rokovaniach o brexite a poskytne istotu do budúcnosti.Nekompromisná politička Theresa Mayová má aj jednu ženskú slabosť, a tou sú topánky. Pozornosť priťahujú najmä jej lodičky s leopardím vzorom či s podpätkami vykladanými drahými kameňmi.