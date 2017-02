Historický seriál 1890 ponúkne drámu, napätie, romantiku i humor

Na snímke herec Ján Koleník Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 16. februára (TASR) - Drámu, napätie, romantiku i humor prinesie na televízne obrazovky 13-dielny pôvodný slovenský historický seriál s kriminálnou zápletkou. Novinku s názvom 1890, v ktorej sa miešajú ľudové povery a viera v mágiu s príchodom prevratných technických vynálezov, dnes predstavili tvorcovia v rámci špeciálnej projekcie v bratislavskom Mirbachovom paláci. Autorom námetu a režisérom seriálu, ktorý nakrúcali v gemerskom prostredí a najmä v kaštieli Betliar, je Peter Begányi.zdôvodnil režisér výber lokácií po projekcii prvej časti série, ktorej hlavná dejová linka je fikcia, ale bočné dejové linky sú založené na skutočných historických udalostiach.dodal Begányi k seriálu, na ktorom tvorcovia pracovali viac ako dva roky. Samotné nakrúcanie trvalo tri a pol mesiaca za stálej prítomnosti kustódov z kaštieľa Betliar. Okrem slovenských hercov si v ňom zahrali aj ich kolegovia z Česka a Poľska.Seriál je zasadený do konca 19. storočia, nejde však o vernú rekonštrukciu tohto obdobia.vysvetlila dramaturgička a scenáristka Soňa Čermáková Uličná.dodala s tým, že tvorcovia využili pri kreovaní seriálu aj pomoc odborníkov na obdobie 19. storočia, ktorí im pomáhali autenticitu čo najviac sprostredkovať.Historická detektívka sa začína príchodom mladého, no svojimi modernými vyšetrovateľskými metódami a úspechmi presláveného detektíva Jánoša Martona (Ján Koleník) z Pešti na zámok Betliar, kde má riešiť tajomnú, brutálnu vraždu slúžky. Na Gemeri ho víta strážmajster Vilém Černý (Stanislav Majer), ktorému prítomnosť sebavedomého vyšetrovateľa v jeho rajóne a nutnosť s ním spolupracovať nie je po chuti. Martonova prítomnosť sa nepozdáva ani miestnym obyvateľom, ktorí sú nedôverčiví k technickým novinkám a namiesto vedy uprednostňujú vieru v mágiu a povery, a musia sa s ňou vyrovnať aj obyvatelia zámku - mocná šľachtická rodina Wisniewských, v ktorej má každý svoje tajomstvá. Ukáže sa, že prípad vraždy slúžky nie zďaleka taký jednoduchý, ako by si vyšetrovatelia želali, dokonca nejde o jediné čudné úmrtie mladej ženy v tejto oblasti. Marton a Černý teda stoja pred neľahkou výzvou - prekonať vzájomné nesympatie a spolu pátrať po zvrátenom páchateľovi, ktorým je podľa dedinčanov nadprirodzenýa podľa Martonovej teórie prvý sériový vrah v dejinách Uhorska. Vyšetrovateľom asistujú dvaja miestni žandári Nahálka a Ondrík (Martin Nahálka, Milan Ondrík), ktorí vďaka svojej lenivosti či naopak prílišnej horlivosti a nedostatočnej inteligencii pokazia, čo môžu. Mŕtvol na Betliari pribúda a Marton musí urobiť všetko pre to, aby zabránil ďalším beštiálnym vraždám. Situáciu pri vyšetrovaní mu však komplikujú sympatie ku krásnej grófskej dcére Júlii (Danica Matušová), odmeranosť jej upätej matky-grófky (Anikó Vargová) i nevyspytateľné ťahy jej otca, extravagantného grófa Wisniewského (Lukasz Kos).Dobový seriál uvidia diváci na televíznych obrazovkách prvú marcovú nedeľu. Od 5. marca bude 1890 uvádzať v nedeľnom prime-time televízia JOJ pri príležitosti jej 15. výročia.