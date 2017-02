Hitlerov osobný telefón z berlínskeho bunkra pôjde v USA do dražby

Ilustračné foto. Foto: wikimedia.org Foto: wikimedia.org

Čítajte aj: Vyvlastnenie Hitlerovho domu napadla exmajiteľka na ústavnom súde

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. februára (TASR) - Osobný telefón nacistického vodcu Adolfa Hitlera pôjde tento mesiac do dražby v USA. Aparát pochádza priamo z jeho berlínskeho bunkru a od roku 1945 bol vo vlastníctve bývalého britského dôstojníka Ralpha Raynera a neskôr jeho syna Ranulfa.Aukčný dom Alexander Historical Auctions v americkom štáte Maryland uviedol, že telefón značky Siemens používal Hitler počas posledných dvoch rokov druhej svetovej vojny na väčšinu svojich deštruktívnych rozkazov. Telefón z čierneho bakelitu bol neskôr pretretý červenou farbou.Na jeho zadnej strane je vygravírovaný ríšsky znak s orlicou, ako aj Hitlerovo meno. Rayner ho odniesol z führerovho bunkru počas svojej návštevy Berlína, ktorú uskutočnil na príkaz poľného maršala Bernarda Montgomeryho iba niekoľko dní po skončení vojny, informovala spravodajská stanica CNN.Po Raynerovej smrti v roku 1977 zdedil telefón jeho syn.tvrdí Ranulf Rayner, ktorý si praje, aby sa aparát dostal radšej do múzea než do súkromnej zbierky.Aukčný dom odhaduje, že sa telefón vydraží za 200.000 až 300.000 dolárov.