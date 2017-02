Hity 90. rokov zaznejú na 3. pokračovaní disco šou We Love the 90's

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. februára (TASR) - Hviezdy eurodance sa tešia na marec, kedy sa v Bratislave a Košiciach stretnú so slovenskými fanúšikmi na akcii We Love the 90's. Hity 90. rokov budú znieť najskôr 17. marca v bratislavskej Hant aréne a o deň neskôr v košickej Angels aréne.Takmer do roka a do dňa od prvého vydania špecializovanej disco šou We Love the 90's prichádzajú organizátori už s jej tretím pokračovaním opäť s interpretmi, ktorých najväčšie hity vznikali v 90. rokoch 20. storočia.Zdá sa to až neuveriteľné, ale headliner podujatia, skupina Fun Factory, si v týchto dňoch pripomína 20 rokov od vydania prvého Best Of albumu, na ktorom nechýbali hity ako I Wanna Be With U či Doo Wah Diddy. Úspech tohto zoskupenia potvrdzuje aj skutočnosť, že člen kapely Toni Cottura spolupracoval s ďalšími známymi menami, ako sú P. Diddy, Nana či chlapčenskými skupinami Backstreet Boys a 'N Sync.Celosvetové rebríčky si v 90. rokoch podmanilo aj nemecké tanečné duo La Bouche. Single ako Be My Lover, Sweet Dreams či Fallin in Love nebudú chýbať ani na We Love the 90's v Bratislave, hoci ich už nezaspieva pôvodná speváčka Melanie Thornton, ktorá tragicky zahynula v novembri 2001 pri leteckej nehode, ale Sofie Cairo, ktorá s rapperom McCrayom spolupracuje už desať rokov. Na svoju dobu eroticky provokatívne skladby do eurodance scény prinieslo duo E-Rotic. V čase, keď dievčenská časť publika ešte môže byť ovplyvnená druhým pokračovaním filmu 50 odtieňov šedej, si publikum zatancuje na skladby Max Don't Have Sex With Your Ex, Fred Come to Bed či Oh Nick Please Not So Quick.We Love the 90's teda po hviezdach ako Snap!, Loona, Captain Jack, Dr. Alban, Ice MC či Whigfield prinesie spolu s ikonou slovenskej eurodance scény MC Erikom ďalšiu trojicu interpretov, ktorí nás sprevádzali tanečnými 90. rokmi. O plynulú zábavu sa v priebehu večera postará aj DJ Gogo a po skončení hlavnej časti programu čaká návštevníkov Oldie Video Disco s klipmi 70., 80. a 90. rokov na veľkoplošnej LED obrazovke a projekciách umiestnených v priestore.uviedol pre médiá jeden z organizátorov podujatia Peter Koterec.Koncert hviezd 90. rokov bude s rovnakým line-upom na Slovensku na oboch miestach. Vstupenky na We Love the 90's sú k dispozícii v predajnej sieti Ticketportal. Aktuality o podujatí môžu fanúšikovia sledovať na oficiálnej webovej stránke podujatia welove90.sk alebo na facebookovej stránke.