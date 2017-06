HIV vlani diagnostikovali doteraz najväčšiemu počtu ľudí za jeden rok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Nových prípadov HIV infekcie na Slovensku pribúda. Minulý rok dokonca zaznamenali doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (87), zomreli traja pacienti. Štádium AIDS malo desať ľudí. Vyplýva to zo správy, ktorá sa zaoberá tunajšou problematikou HIV, vláda SR ju dnes vzala na vedomie.Najviac infikovaných žije vo väčších mestách, najvyšší výskyt je v Bratislavskom kraji.píše sa v materiáli.Rezort zdravotníctva v správe tvrdí, že nezanedbáva preventívne programy v tejto problematike. O bezpečnom sexe a rizikách HIV/AIDS chodia pracovníci regionálnych úradov hovoriť do marginalizovaných skupín obyvateľstva, prednášajú i na školách, navštevujú azylové zariadenia ministerstva vnútra.píše sa v materiáli.Výskyt HIV či AIDS začali úrady na Slovensku sledovať od roku 1985. Do konca minulého roka ich celkovo zaznamenali u 898 ľudí, z toho Slovákov bolo 756 a zvyšok cudzinci. Asi u 100 Slovákov prešla HIV infekcia do štádia AIDS, zomrelo 62 HIV infikovaných ľudí, z toho 48 v štádiu AIDS.HIV infekciou sa väčšinou nakazia muži majúci nechránený sex s mužmi. Za celé sledované obdobie takto ochoreli vo viac ako 64 percentách. Heterosexuálnym nechráneným stykom sa infekcia preniesla v takmer 24 percentách, injekčným užívaním drog v asi dvoch percentách.píše sa v materiáli. Stalo sa to Slovákovi mimo SR v roku 1986. Štatisticky sa vírus takto cez sledované obdobie preniesol v asi 0,1 percenta prípadoch. Vo viac ako deviatich percentách "nebol spôsob prenosu stanovený".HIV vírus vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Ide o nevyliečiteľnú chorobu, podávaním liekov, ale možno spomaliť likvidáciu imunitného systému organizmu.Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvé je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív - asociačné ochorenie. Posledné štádium je už samotný AIDS.Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je na Slovensku prípustné každému, možno ho podstúpiť aj anonymne. Testy robí Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave a regionálne úrady verejného zdravotníctva.