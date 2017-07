Hizballáh a al-Káida si podľa dohody vymenili telá mŕtvych bojovníkov

Bojovníci Hizballáhu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 30. júla (TASR) - Zástupcovia libanonského šiitského hnutia Hizballáh a teroristickej siete al-Káida si dnes na libanonsko-sýrskej hranici vymenili telá mŕtvych bojovníkov.Oznámila to televízia al-Manar blízka Hizballáhu. Ide o prvú časť dohodnutého procesu, vďaka ktorému nastane pokoj v tomto pohraničnom regióne.Hizballáh vyhlásil, že odovzdal telá deviatich bojovníkov al-Káidy výmenou za telá piatich vlastných mužov, ktorí padli počas pohraničných bojov v uplynulých dvoch týždňoch, uviedla agentúra AP.Al-Manar odvysielala správu o výmene padlých dnes.Boje ukončilo vo štvrtok prímerie s cieľom začať vyjednávanie o poslaní bojovníkov al-Káidy s rodinami do provincie Idlib v severozápadnej Sýrii, oblasť pod kontrolou odnože al-Káidy.Kontrola nad týmto úsekom hranice by potom ostala v rukách Libanonu, Sýrie a Hizballáhu.