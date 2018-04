Hizballáh: Izraelský útok na sýrsku základňu bol historickou chybou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 13. apríla (TASR) - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh označil zapondelkový raketový útok izraelských vzdušných síl na sýrsku leteckú základňu, pri ktorom zahynulo sedem Iráncov. Informovala o tom agentúra AP.Hasan Nasralláh povedal, že útok na leteckú základňu T4 v stredosýrskej provincii Homs znamená začiatok nového obdobia, v ktorom sa Izrael dostal dos iránskou islamskou republikou.Irán, Rusko, Sýria obvinili z leteckého útoku na základňu Izrael. Úder nasledoval po údajnom chemickom útoku v sýrskom meste Dúmá. Z tohto útoku Západ obviňuje sýrsku vládu.Izrael oficiálne nepriznáva žiadne letecké útoky v Sýrii.Nasralláh dodal, že izraelskéIráncov bolo aktomNasralláh, ktorý sa v piatok prihovoril k svojim stúpencom v Bejrúte prostredníctvom satelitu, sa tiež vyjadril k údajnému chemickému útoku v Sýrii. Vyhlásil, že neexistujú dôkazy o tom, že by sýrska vláda nasadila v Dúme chemické zbrane. Podľa neho by to nemalo žiadnu logiku, keďže sýrske vládne sily vo vojne víťazia.