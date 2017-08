Hizballáh: Treba sa zmieriť s tým, že v Sýrii zostane pri moci Asad

Na archívnej snímke sýrsky prezident Bašár Asad (štvrtý sprava), ktorý sa modlí v mešite Safa počas sviatku Íd al-fitr v sýrskom meste Homs. Foto: TASR Foto: TASR

Bejrút 13. augusta (TASR) - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh odkázal dnes miestnym politikom, že je načase akceptovať situáciu v susednej Sýrii, kde zotrváva pri moci vláda prezidenta Bašára Asada.Podľa odporúčania šejka Hasana Nasralláha, ktoré priniesla agentúra AP, by mala libanonská vláda znormalizovať svoje vzťahy s Damaskom.povedal na dnešnom zhromaždení.Libanonské politické strany sú rozdelené v názore na to, či má Bejrút obnoviť vzťahy so sýrskym lídrom, ktorý za svoje zotrvanie pri moci vďačí vo veľkej miere i Hizballáhu. V sýrskej občianskej vojne zahynulo viac ako tisíc bojovníkov tohto šiitského hnutia, ktorí bojovali na strane Asadovej vlády.Sýria v rokoch 1991-2005 okupovala Libanon.