HK AS Trenčín končí v MOL lige, prioritou bude práca s mládežou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 5. júna (TASR) - Hádzanárky HK AS Trenčín nebudú ďalej pôsobiť v medzinárodnej MOL lige. Klub sa rozhodol nepokračovať v súťaži, prioritou bude pre neho práca s mládežou.Hráčky AS Trenčín skončili v uplynulej sezóne na poslednom mieste tabuľky s bilanciou dve víťazstvá a 22 prehier, napriek tomu sa o svoju účasť v lige nemuseli obávať, keďže zo slovenských družstiev žiadne nevypadáva vzhľadom na nižší počet účastníkov. Vedenie klubu sa však rozhodlo neprihlásiť do nového ročníka MOL ligy, uprednostnilo budovanie kádra a klubových štruktúr." uvádza sa vo vyhlásení na klubovom webe.povedal prezident klubu Ján Bakoš.Klub chce ďalej stavať na práci s mládežou.dodal Bakoš.