Hľadá sa 15-ročná Michaela. Nevrátila sa do detského domova

Hľadaná Michaela Orichelová. Foto: TASR - KR PZ v Trnave Foto: TASR - KR PZ v Trnave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 20. júla (TASR) - Polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 15-ročnej Michaele Orichelovej z Hlohovca, ktorá je na základe rozhodnutia súdu umiestnená v trnavskom detskom domove.Michaela sa v nedeľu 16. júla nevrátila z vychádzky do detského domova, čo mala urobiť do 17.30 h. Naposledy ju videl vychovávateľ v tento deň o 15. h. Zdržiava sa na neznámom mieste a doteraz nepodala o sebe žiadnu správu.Nezvestné dievča je vysoké 170 centimetrov, štíhlej postavy, má dlhé rovné vlasy hnedej farby. Naposledy malo oblečenú čiernu bundu, čierne nohavice, bielu košeľu, pri sebe malo mobilný telefón.uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.