Hľadá sa kandidát do predstavenstva v stredoslovenskom srdcovom ústave

Bratislava 20. augusta (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR hľadá odborníka do predstavenstva Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Zariadenie je akciovou spoločnosťou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.Rezort na tento post vyhlásil výberové konanie, prihlášky možno posielať do 30. augusta na adresu MZ SR. Informuje o tom web ministerstva. Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti s výlučnou majetkovou účasťou štátu sa dňom ustanovenia do funkcie považuje za verejného funkcionára.Viac informácií o výberovom konaní je k dispozícii na oficiálnom webe MZ SR.