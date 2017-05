HLADOVKA V TURECKU: Prepustení učitelia žiadajú svet o solidaritu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 10. mája (TASR) - Dvaja tureckí učitelia, ktorí pred dvoma mesiacmi vstúpili do hladovky na protest proti ich prepusteniu, označujúc ho za nezákonné a nespravodlivé, vyzvali v utorok medzinárodné spoločenstvo na solidaritu.Docentka Nuriye Gülmenová a učiteľ základnej školy Semih Özakca sú iba dvoma z tisícok ľudí, ktorí na základe dekrétov o výnimočnom stave prišli o zamestnanie po zmarenom pokuse o štátny prevrat vlani v júli.Zdravotný stav oboch hladovkárov, ktorí do protestnej akcie vstúpili verejne v Ankare 9. marca a odvtedy prijímajú iba vodu, cukor, soľ a vitamín B, je podľa zdrojov z Tureckej lekárskej komory kritický. Lekári tvrdia, že po 60 dňoch hladovky je totiž vysoké nebezpečenstvo srdcového kolapsu.Jeden z predstaviteľov lekárskej komory uviedol, že ani lekári nemôžu momentálne pre hladovkárov veľa urobiť. Podľa neho nadišiel čas, aby sa zvýšil tlak na tureckú vládu so zámerom vrátiť obom ich pracovné miesta.V Turecku podľa vládnych zdrojov prepustili od júla 2016 viac ako 100.000 štátnych zamestnancov pre údajné kontakty s hnutím kazateľa Fethullaha Gülena žijúceho v zámorí, ktorého vláda v Ankare vníma ako strojcu pokusu o štátny prevrat.