Hlasovanie začalo pokojne, štátnu volebnú komisiu čakajú podnety

Volebná miestnosť počas volieb do orgánov samosprávnych krajov. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 4. novembra (TASR) – Všetky volebné miestnosti na Slovensku sa otvorili o 7.00 h, nikde ľudia nevolili skôr.povedala pre TASR zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová.Zatiaľ okrskové volebné komisie nehlásili žiadne problémy a Chmelová verí, že to tak bude aj po celý deň. Štátnu volebnú komisiu však už čakajú podnety, ktoré bude riešiť od deviatej hodiny, kedy zasadne.uviedla s tým, že komisia môže po novom v rámci správneho konania udeľovať za porušenie moratória pokuty.Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov si po piaty raz volia nových predsedov a poslancov zastupiteľstiev. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je zriadených spolu 5968 volebných okrskov. Prvýkrát je voľba predsedov jednokolová, dosiaľ ich ľudia volili v dvoch kolách. Po novom tak za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne oficiálne. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení štátnou volebnou komisiou.Počas volebného dňa je zakázaná kampaň aj zverejňovanie volebných prieskumov. Moratórium uplynie po zatvorení volebných miestností. Pre voličov je zriadená infolinka.