Hlasy vo voľbách odovzdali aj poprední kandidáti Macron a Le Penová

Francúzsky prezidentský kandidát Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte odchádza z domu na hlasovanie v 1. kole prezidentských volieb 23. apríla 2017 v Touquete. Francúzi si dnes v prvom kole prezidentských volieb vyberajú novú hlavu štátu. Viac ako 47 miliónov voličov bude mať na výber z 11 kandidátov. Ak ani jeden z 11 kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, čomu nasvedčujú aj prieskumy, dvaja najúspešnejší z nich postúpia do druhého kola, ktoré sa bude konať 7. mája. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 23. apríla (TASR) - Francúzsky centristický prezidentský kandidát Emmanuel Macron, jeho krajne pravicová súperka Marine Le Penová i konzervatívec Francois Fillon už odovzdali svoje hlasy v dnešnom ostro sledovanom prvom kole prezidentských volieb.Macron spolu s manželkou Brigitte hlasoval na radnici v prímorskom letovisku Le Touquet na severe Francúzska, a to v rovnakej budove, kde pred takmer desiatimi rokmi uzavreli manželstvo. Bývalý minister hospodárstva a bankár Macron následne pozdravil priaznivcov vo vstupnej hale. Vyzeral uvoľnene a pózoval pre selfie s voličmi, píše agentúra AP.Le Penová odovzdala svoj hlas v severofrancúzskom Hénin-Beaumont, bývalom banskom meste, ktoré je v súčasnosti baštou jej strany Národný front. Do volebnej miestnosti v tamojšej škole dorazila za prísnych bezpečnostných opatrení.Hoci pred budovou čakali desiatky fotografov, Le Penovú previezli okolo nich v aute s tmavými sklami, okolo ktorého kráčali členovia ochranky. Niekoľko minút na to rovnako odišla. Zábery kandidátky tak mohli zachytiť len fotoaparáty vnútri volebnej miestnosti, uviedla stanica BBC.Fillon čakal pokojne v rade pred volebnou miestnosťou v Paríži, kde prišlo hlasovať mnoho voličov, informuje agentúra DPA. Očividne bol sám, bez manželky Penelope. Tá sa podľa predošlých správ zúčastnila na voľbách neďaleko ich vidieckeho domu v departemente Sarthe 250 kilometrov od francúzskej metropoly.Prezidentskí kandidáti obvykle chodia hlasovať spolu s manželkami, kampaň pôvodne favorizovaného Fillona však tento rok narušili úradmi vyšetrované obvinenia, že údajne fiktívne zamestnával svoju manželku a deti.K ďalším z 11 kandidátov uchádzajúcich sa o post francúzskeho prezidenta, ktorí už využili možnosť voliť, patria socialista Benoit Hamon a krajný ľavičiar Philippe Poutou.Macron, Le Penová, Fillon i krajný ľavičiar Jean-Luc Mélenchon majú podľa prieskumov šancu postúpiť do druhého kola volieb 7. mája, v ktorom sa stretnú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V posledných prieskumoch sú rozdiely medzi týmito štyrmi uchádzačmi na úrovni približne päť percent, výsledky tak môžu byť veľmi tesné.