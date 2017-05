Hlava v oblakoch: Holandský kráľ bol 21 rokov hosťujúcim pilotom

Holandský kráľ Viliam Alexander, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 18. mája (TASR) - Holandskí pasažieri leteckej spoločnosti KLM by zrejme spoznali hlas kopilota, keby sa im predstavil v lietadle regionálnej dcérskej spoločnosti KLM nazývanej CityHopper Services.Nebol to totiž len bežný kopilot, ktorý im oznamoval poveternostné podmienky a odhadovaný čas príletu. Bol to ich kráľ.Kráľ Viliam Alexander v rozhovore pre stredajšie vydanie denníka De Telegraaf uviedol, že po 21 rokoch končí so svojou prácou bežného "hosťujúceho pilota" dopravných lietadiel typu Fokker-70 u spoločnosti KLM a predtým u holandských aerolínií Martinair, a preškolí sa na pilotovanie Boeingov-737. Stroje typu Fokker totiž postupne vyradia z prevádzky.Hoci nie je žiadnym tajomstvom, že Viliam Alexander je vyškolený pilot, ktorý občas pilotuje dopravné lietadlá spoločnosti KLM, až dosiaľ nebolo jasné, ako často robí túto prácu. De Telegraaf napísal, že ju vykonáva dvakrát mesačne. Ako hosťujúci pilot bol kráľ vždy druhým pilotom.Päťdesiatročný otec troch detí a panovník 17 miliónov holandských občanov označil lietanie za svoj "koníček", ktorý mu umožňuje zanechať kráľovské povinnosti na zemi a úplne sa sústreďovať na niečo iné.uviedol kráľ pre dané periodikum.Monarcha povedal, že cestujúci ho zriedkakedy spoznajú, najmä odvtedy, čo sa po útokoch z 11. septembra 2001 sprísnili bezpečnostné opatrenia na palubách lietadiel.vyhlásil kráľ. Dodal, že keď zvykol kráčať cez amsterdamské letisko Schiphol v uniforme a čiapke KLM, spoznávalo ho skutočne len veľmi málo ľudí.Vždy, keď Viliam Alexander pasažierom oznamuje údaje, nemusí ako kopilot uviesť svoje meno. Takže ak aj nejakí ľudia spoznajú jeho hlas, ani zďaleka to nie sú všetci pasažieri.dodal holandský panovník.