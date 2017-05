Hlavná volebná komisia vyhlásila výsledky sudcovských volieb

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) – Hlavná volebná komisia vyhlásila výsledky volieb ôsmich členov Súdnej rady SR, ktoré sa uskutočnili v utorok (24. 5.). Médiám ich dnes v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave oznámil predseda komisie Pavol Tomáš.Nasledujúcich päť rokov budú sudcov v kľúčovom orgáne slovenského súdnictva zastupovať Miloš Kolek (Krajský súd Trnava), Lenka Praženková (Najvyšší súd), Erika Zajacová (Krajský súd v Trenčíne), Martin Michalanský (Krajský súd v Košiciach), Marcela Kosová (Krajský súd v Bratislave), Ján Burik (Krajský súd v Žiline), Pavol Pilek (Krajský súd v Nitre) a Daniel Hudák (Najvyšší súd).Volieb sa podľa Tomáša zúčastnilo 1195 slovenských sudcov, z ktorých 1184 vyplnilo hlasovacie lístky správne, a tieto boli platné. Všetci úspešní kandidáti z celkovo 17 kandidujúcich sudcov získali po viac ako 600 hlasov s výnimkou Daniela Hudáka. Zvyšní neúspešní kandidáti výrazne zaostali.Poradie nových členov rady podľa úspešnosti vo voľbách je nasledovné:Vo voľbách uspelo všetkých osem kandidátov, ktorých nominovala stavovská organizácia Združenie sudcov Slovenska (ZSS), ako aj sudcovské rady súdov a jednotliví sudcovia. Pôvodne ich bolo šesť (Praženková, Zajacová, Michalanský, Kosová, Burik, Pilek), s podporou ZSS nakoniec súhlasili aj Miloš Kolek a Daniel Hudák. Naopak, neuspel ani jeden z kandidátov navrhnutých ďalším sudcovským združením Sudcovia „Za otvorenú justíciu“.Vyhlásenia volieb sa nezúčastnila predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková. Predseda volebnej komisie Tomáš oznámil, že odovzdá dekréty novozvoleným členom rady 1. júna v Miestodržiteľskom paláci. Na tento akt volebná komisia pozvala viacerých ústavných činiteľov - predsedu vlády, prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR, ministerku spravodlivosti, predsedníčky Súdnej rady, Najvyššieho súdu a Ústavného súdu, ako aj predsedu ústavnoprávneho výboru parlamentu.Výsledky volieb predseda hlavnej volebnej komisie oznámi predsedníčke Súdnej rady Jane Bajánkovej, prezidentovi Andrejovi Kiskovi, predsedovi Národnej rady Andrejovi Dankovi (SNS) a predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD).Nové vedenie Súdnej rady by podľa Tomáša malo vzísť z hlasovania na jej prvom zasadnutí v novom zložení, pravdepodobne na jeseň tohto roku. Dovtedy bude radu viesť jej najstarší člen, čo by mal byť advokát Ján Havlát. Súdna rada v súčasnom zložení by sa mala posledný raz zísť 26. júna.Voľba zástupcov sudcov odštartovala personálnu obnovu Súdnej rady na konci jej tretieho funkčného obdobia. V rámci nej sa vymení celkovo 11 z jej 19 členov. Sudcovia majú v 18-člennej Súdnej rade celkom deväť zástupcov. Deviate miesto bolo preobsadené ešte v novembri 2014, kedy vo voľbe uspel dnes sudca Najvyššieho súdu Dušan Čimo.