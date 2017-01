Hlavné filmové ocenenie hercov získala dráma Skryté čísla

Ocenené herečky z filmu Hidden Figures zľava Octavia Spencerová, Taraji P. Hensonová, Janelle Monaeová a Kirsten Dunstová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Los Angeles 31. januára (TASR) - Dráma Skryté čísla o troch afroamerických matematičkách, ktoré začiatkom 60. rokoch robili dôležité výpočty pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), získala v nedeľu večer hlavnú cenu amerického Združenia filmových a televíznych hercov (SAG).Snímka Skryté čísla (Hidden Figures), ktorú režíroval Theodore Melfi, získala prestížnu cenu SAG za najlepšie herecké obsadenie pomerne prekvapivo, favorizované totiž boli skôr filmy Moonlight či Miesto pri mori. Oscarový favorit - muzikál La La Land - pritom do súťaže v tejto kategórii nominovaný nebol vôbec.Prestížny galavečer v Los Angeles sa od samotného začiatku niesol v politickej atmosfére, resp. kritike imigračného výnosu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podujatie otvoril jeho moderátor, herec Ashton Kutcher, ktorý pozdravil publikum pri televíznych obrazovkách a tiež ".. K jeho výroku sa podobnými poznámkami postupne pridávali aj viacerí laureáti prestížnych ocenení, kritizujúci Trumpovo nariadenie zakazujúce vstup do USA pre občanov siedmich krajín spájaných s islamským radikalizmom.Cenu za najlepší mužský herecký výkon si zo slávnostného galavečera v Los Angeles odniesol Denzel Washington za úlohu v filme Fences, ktorý aj sám režíroval. Za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe zase bola ocenená Emma Stoneová za muzikál La La Land.Laureátmi v kategóriách filmových hercov vo vedľajších úlohách sa stali Mahershala Ali (Moonlight) a Viola Davisová (Fences). Cenu za najlepšie výkony kaskadérov vo filme dostali účinkujúci vo vojnovej dráme Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu, ktorú režíroval Mel Gibson. Okrem šiestich filmových cien boli udelené ocenenia aj v deviatich televíznych kategóriách.Cenu za najlepšie herecké obsadenie v komediálnom seriáli získal Orange is the New Black z prostredia ženskej väznice. Cenu za najlepšie herecké obsadenie v dramatickom seriáli zase udelili mysterióznemu seriálu Stranger Things.Najlepšími hercami v komediálnom seriáli sa stali William H. Macy (Shameless) a Julia Louis-Dreyfusová (Veep). V dramatickom seriáli rovnaké ocenenie získali John Lithgow (The Crown) a Claire Foyová (The Crown). Za kaskadérske kúsky si cenu odniesol fantasy seriál Hra o tróny.Cenu za celoživotné dielo si z Los Angeles odniesla americká herečka Lily Tomlinová (77), známa najmä vďaka mnohým komediálnym úlohám. Filmové ocenenia SAG sú považované za dôležitý indikátor úspešnosti filmov pred blížiacim sa udeľovaním Oscarov, ktoré sa uskutoční 26. februára.