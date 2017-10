Hlavné indexy americkej akciovej burzy zapísali rekordné hodnoty

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. októbra (TASR) - Americký akciový trh zaznamenal v piatok (13. 10.) nové rekordy hlavných burzových indexov.Dow Jones Industrial, hlavný index burzy na Wall Street v New Yorku, dosiahol nový rekord 22.905,33 bodov, ale piatkové obchodovanie skončil slabšie, na hodnote 22.871,72 bodu. Za päť dní obchodovania v tomto týždni vzrástol takmer o 0,5 %.Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 tiež dosiahli v priebehu dňa rekordy, a to 2557,65 respektíve 6100,06 bodu.