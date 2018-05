Hlavné mesto by mohlo mať Námestie T. G. Masaryka

Sochu prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka odhalili pri príležitosti 92. výročia vzniku prvej Československej republiky 28. októbra 2010 v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) – Bratislava by mohla mať Námestie Tomáša G. Masaryka. Pomenovanie po zakladateľovi a prvom prezidentovi Československej republiky by mohlo niesť doteraz nepomenované verejné priestranstvo pred budovou Slovenského národného múzea (SNM), ktoré tvorí samostatnú časť Vajanského nábrežia. V súčasnosti na ňom stojí socha tohto prezidenta a pamätník československej štátnosti.skonštatoval staromestský poslanec Peter Osuský, jeden z predkladateľov návrhu na pomenovania verejného priestoru. Návrh desiatich poslancov a starostu Radoslava Števčíka schválili staromestskí poslanci na utorkovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Odobriť súhlasom ho však ešte musia mestskí poslanci.Pozitívom podľa Osuského je fakt, že sa týmto pomenovaním nikomu nemení adresa.podotkol Osuský. Snahy o pomenovanie niektorého námestia alebo priestranstva po bývalom československom prezidentovi sa totiž objavili už aj v minulosti, avšak nestretli sa s podporou miestnych obyvateľov, ktorým by sa menila adresa a ktorí by tak museli meniť viaceré osobné doklady.Súhlasí s ním aj ďalší poslanec a historik Štefan Holčík. Podľa neho totiž nejde o žiadne premenovanie, ale označenie verejného priestoru, ktorý nebol doteraz pomenovaný.skonštatoval Holčík. Pod pojmom Vajanského nábrežie pritom podľa neho treba vnímať momentálne skôr ulicu.doplnil Holčík.Rok 2018 je spojený so 100. výročím vzniku Československej republiky, 28. október 1918 je jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska. Čelnými postavami vzniku Československej republiky boli Tomáš G. Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš. Po M. R. Štefánikovi sú v Bratislave pomenované dve verejné priestranstvá – Štefánikova ulica a Nábrežie M. R. Štefánika. Po Tomášovi G. Masarykovi nie je dosiaľ v hlavnom meste pomenované žiadne verejné priestranstvo. Pritom sochu a námestie pomenované po Slovákovi M. R. Štefánikovi má česká metropola.dodal Osuský.