Hlavné mesto odmieta vyhlásenie mestských poslancov k osvetleniu

Bratislava 19. mája (TASR) - Hlavné mesto dôrazne odmieta dnešné vyhlásenie bratislavských mestských poslancov Gábora Grendela, Jána Budaja a Milana Vetráka k auditu a tendru na prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave. Považuje ich za hrubo zavádzajúce a predpojaté.povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.Proces verejného obstarávania sa riadi podľa jej slov prísne odborným hľadiskom.vysvetlila Onufer. Porušenie základných povinností verejného obstarávateľa by podľa mesta mohlo viesť k zmareniu samotného procesu súťaže.Bratislavský magistrát tvrdí, že ak by mali títo poslanci záujem, proces by im ochotne vysvetlil.podotkla hovorkyňa. Dnešné vyhlásenie preto hlavné mesto vníma ako pokus o zviditeľnenie sa za každú cenu a o vytĺkanie politického kapitálu.Poslanec Národnej rady SR a bratislavského mestského zastupiteľstva Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA) dnes uviedol, že podal začiatkom mesiaca žalobu na bratislavského primátora Iva Nesrovnala. Dôvodom je primátorovo rozhodnutie nesprístupniť audit na verejné osvetlenie hlavného mesta za viac ako 130.000 eur. Hlavné mesto zadalo audit spracovať spoločnosti Deloitte Audit na základe rámcovej zmluvy.povedal Grendel, podľa ktorého neexistuje žiaden verejný záujem na jeho utajovanie.Poslanec sa nazdáva, že vedenie hlavného mesta zrejme chce, aby ostatní uchádzači o prevádzkovanie verejného osvetlenia v hlavnom meste nemali toľko informácií ako spoločnosť Siemens, ktorá osvetlenie prevádzkuje už mesiace po vypršaní zmluvy.