Hlavné zložky tureckých ozbrojených síl budú mať nových veliteľov

Na archívnej snímke sú turecké tanky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 2. augusta (TASR) - Turecko pripravuje zmeny na veliteľských postoch troch zložiek svojich ozbrojených síl. Informoval o tom na svojej internetovej stránke denník Hürriyet.Novým veliteľom tureckých pozemných síl by sa mal stať doterajší veliteľ žandárstva generál Yašar Güler, ktorý vo funkcii nahradí generála Saliha Zekiho Čolaka.Doterajší veliteľ jednotky raketového vojska na vojenskej leteckej základni Eskišehir Hasan Küčükakyüz by mal veliť tureckým vzdušným silám, keď vo funkcii Abidina Ünala.Na post veliteľa námorných síl by mal nastúpiť viceadmirál Adnan Özbal. Ten vo funkcii nahradí admirála Bülenta Bostanogla, ktorý odchádza do výslužby. Dôvodom odchodu všetkých troch veliteľov je ukončenie ich funkčného obdobia.Náčelník generálneho štábu Hulusi Akar zostane vo svojej funkcii do roku 2019.Rozhodnutie o výmene na veliteľských postoch tureckých ozbrojených síl bude oficiálne zverejnené, keď ho schváli prezident Recep Tayyip Erdogan.