Hlavní hrdinovia seriálu Oteckovia fanúšikov potešia i mimo televíznych obrazoviek

Rozmanitosť hudobných žánrov

Plno veselých detských pesničiek

Medzinárodná súťaž silákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) - Na Nestville Open Feste to nadupaným hudobným programom, na ktorom sa predstavia najpopulárnejší interpreti Slovenska i Česka, zďaleka nekončí.Usporiadateľ tohto dvojdňového zábavného zážitku pridáva ďalšie hudobné vystúpenia, ale aj zaujímavý sprievodný program. Veľkým prekvapením bude stretnutie návštevníkov podujatia s hercami, ktorí v obľúbenom seriáli stvárňujú nezabudnuteľných Oteckov.Rednex, Kryštof, Rytmus, Peter Bič Project, Majk Spirit, No Name, Vidiek, Metropolis, DJ Mairee, Cigánski Diabli, Komajota, Medial Banana, Iné Kafe, Lukáš Adamec, NocAdeň.Čo majú tieto hviezdy slovenskej, českej i zahraničnej hudobnej scény spoločné? Sú súčasťou bohatého hudobného programu, ktorý pre návštevníkov multižánrového dvojdňového festivalu Nestville Open Fest v Hniezdnom pripravili organizátori.A to zďaleka nie je všetko. Počas siedmeho ročníka festivalu, ktorý sa koná v dňoch 22. a 23. júna, si príde na svoje i staršia generácia a naši najmenší.Organizátori pridávajú ďalší hudobný program, ktorý rozmanitosť hudobných žánrov podujatia ešte umocní. Rozšírili ho o vystúpenie Martiny Ťaskovej Kanošovej, ktorá zahviezdila v populárnej folklórnej súťaži Zem spieva. Spolu s ľudovou hudbou Verbunk priblíži návštevníkom slovenské folklórne piesne, ktoré miluje nielen staršia generácia.Množstvo jedinečných zážitkov si odnesú aj najmenší návštevníci Nestville Open Festu. Organizátori festivalu mysleli totiž aj na nich a pre deti pripravili pútavý program, na ktorý len tak ľahko nezabudnú.Našich najmenších, a nielen ich, rozospievajú a roztancujú koncerty plné veselých detských pesničiek v podaní obľúbených interpretov ako Baby Band či Paci Pac. O dobrú náladu sa postarajú aj divadelné predstavenia populárneho Cililing, Divadielka z klobúka, či detského Divadla Portál.Milovníkov populárneho rodinného seriálu Oteckovia poteší určite autogramiáda s hlavnými protagonistami, ktorých budú môcť návštevníci festivalu vidieť naživo mimo televíznych obrazoviek. Sympatickí oteckovia, ktorých hrajú sa predstavia i na pódiu podujatia a návštevníkov iste potešia nejednou zábavnou historkou z nakrúcania seriálu."23.júna 2018 sa tešíme na akciu Nestville Open Fest v Hniezdnom, kde sa môžete s nami stretnúť. Dostanete tam naše podpis karty, budete sa môcť s nami odfotiť a niečo aj porozprávame. Tešia sa na Vás všetci OTECKOVIA,“ odkázali svorne populárni herci.Najsilnejší muži sveta si počas podujatia budú mať možnosť preveriť svoju silu v medzinárodnej súťaži silákov Nestville Strong Men azískať Európsky pohár najsilnejších mužov Európy.V zaujímavých disciplínach, ako je Ťahanie kamióna, Klada, Pneumatika pretláčanie, Mŕtvy ťah s autom a Rýchlostná si budú môcť vyskúšať kondíciu aj ostatní návštevníci festivalu alebo zabaviť sa pri preťahovaní lanom, kde sa proti sebe môžu postaviť muži verzus ženy alebo diváci verzus súťažiaci.Návštevníkov podujatia čaká i zážitok v podobe veľkolepého ohňostroju. Budú mať možnosť tiež vychutnať si horúcu čokoládu alebo iné chutné dobroty v čokoládovom kráľovstve Nestville Chocolate alebo odkryť tajomstvo výroby miestnych produktov.Cieľom organizátorov Nestville Open Festu je poskytnúť jeho návštevníkom pohodovú atmosféru spájajúcu nielen všetky generácie, ale aj pútavú minulosť so súčasným moderným životom, čo sa im vďaka jedinečnému dvojdňovému programu určite podarí.