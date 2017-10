Hlavný cintorín v Prievidzi bude počas sviatkov otvorený dlhšie

Ilustračné foto Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Prievidza 7. októbra (TASR) - Hlavný cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi bude v období okolo Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých otvorený dlhšie. Osobitné otváracie hodiny bude mať od 27. októbra do 5. novembra i predajňa s pietnymi predmetmi a kvetmi, informoval hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.zdôvodnil Ďureje.Cintorín na Mariánskej ulici bude od piatka 27. októbra do nedele 5. novembra sprístupnený pre verejnosť od 7.00 h až do 21.00 h. Cintoríny v mestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec a Necpaly budú podobne ako doposiaľ prístupné bez obmedzenia.dodal hovorca mesta.