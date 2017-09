Hlavný podozrivý z útoku v Štokholme zostane vo väzbe do 26. októbra

Na snímke ľudia stoja nad zranenou osobou po tom, čo nákladné auto vrazilo do obchodného domu na pešej zóne v centre Štokholmu v piatok 7. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 29. septembra (TASR) - Uzbek Rachmat Akilov, ktorý je hlavným podozrivým so spáchania aprílového útoku nákladným automobilom v centre švédskej metropoly Štokholm, zostane vo vyšetrovacej väzbe do 26. októbra. Rozhodol o tom dnes štokholmský okresný súd, informovala agentúra DPA.Pri útoku nákladným autom v štokholmskej pešej zóne zahynulo 7. apríla päť ľudí a 15 utrpelo zranenia.Štokholmský okresný súd uviedol, že so spáchania tohto činu je naďalej podozrivý 39-ročný Akilov z Uzbekistanu. Okrem teroristických zločinov, je však tento muž najnovšie podľa súdu podozrivý aj z toho, že nebezpečenstvu vystavil aj ďalších ľudí.Vyjadrenie súdu tak korešponduje so skorším tvrdením prokurátora Hansa Ihrmana. Ten v rozhovore pre švédsky rozhlas uviedol, že polícia identifikovala zhruba 150 ľudí, ktorí boli v čase útoku vystavení riziku smrti či ťažkého ublíženia na zdraví, keďže ich mohlo prejsť auto riadené útočníkom alebo ich mohli zasiahnuť letiace úlomky.Štokholmský útok bol ďalším svojho druhu v Európe, kde boli od roku 2016 použité vozidlá proti civilistom niekoľkokrát. Predošlé smrtiace útoky sa odohrali v Londýne, Berlíne a Nice. Tento rok v auguste došlo k obdobnému útoku dodávkou aj v Barcelone.