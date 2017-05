Hlavným trénerom hokejového Martina sa stal Juraj Jurík

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Martin 3. mája (TASR) - Vedenie hokejového tipsportligového klubu MHC Martin našlo náhradu za trénera A-mužstva Pavla Paukovčeka, ktorý spoločne s asistentom Jurajom Halaj odišiel do Liptovského Mikuláša. Hlavným trénerom martinského A-mužstva bude v sezóne 2017/18 Juraj Jurík. Klub o tom informoval prostredníctvom Facebooku.Juraj Jurík starší pôsobil počas uplynulých piatich sezón ako asistent hlavného trénera Rostislava Vlacha v tíme českého extraligistu PSG Zlín. Táto trénerská dvojica doviedla tím k majstrovskému titulu v sezóne 2013/2014, pričom do finále sa Zlín dostal aj rok predtým. Juraj Jurík starší, ktorý je otcom žilinského útočníka Juraja Juríka, patril v rokoch 1998-2003 k lídrom HK 36 Skalica. Počas hráčskej kariéry pôsobil aj Zlíne a Opave, reprezentoval Československo na šampionátoch hráčov do 18 i 20 rokov. Pred trénerským angažmánom v Zlíne viedol český druholigový klub zo Vsetína i Prostějova. Jurík nahradí na martinskej striedačke dvojicu Pavol Paukovček - Juraj Halaj, ktorá po úspešnej sezóne, v ktorej MHC obsadil 4. priečku a vo štvrťfinále senzačne vyradil HC Košice, odišla do Liptovského Mikuláša.