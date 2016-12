Hliadky vo vlakoch majú od nedele skončiť, inak im hrozí sankcia

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 31. decembra (TASR) – Dohľad nad verejným poriadkom vo vlakoch a na železničných staniciach bude môcť od nedele (1.1.) vykonávať iba polícia alebo osoba určená prevádzkovateľom dráhy či prepravcom. Zmenu prináša novela zákona o dráhach, ktorá na Nový rok vstupuje do účinnosti.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorej rezort v spolupráci s ministerstvom vnútra novelu pripravil, potvrdila, že ide o reakciu na aktivity parlamentnej ĽSNS a jej hliadky v niektorých osobných vlakoch s problémovou bezpečnosťou.vyhlásila.ozrejmila podstatu zmeny. Nedodržanie právnej úpravy podľa nej bude sankcionovateľné.Železničná spoločnosť Slovensko vo svojom novom cestovnom poriadku určila, že bez písomného povolenia je v jej vlakoch zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s hromadnou osobnou dopravou a poskytovaním služieb spojených s prepravou verejnosti, a to ani s platným cestovným dokladom. ĽSNS opatrenie od hliadkovania neodradilo a opozičná parlamentná strana oznámila, že spúšťa vlakové hliadky aj na západe Slovenska.vysvetlila ministerka. Ona však osobne neočakáva, že problém úplne vyrieši. Vníma ho totiž širšie.doplnila Žitňanská.Predseda ĽSNS Marian Kotleba oznámil nasadenie hliadok 11. apríla pred Železničnou stanicou vo Zvolene. Strana podľa jeho slov reagovala na útok na dievča, ktorý sa odohral vo vlaku smerujúcom z Nových Zámkov do Zvolena 7. apríla.