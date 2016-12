HLINA:Kauza Bašternák a neschopnosť Smeru pustiť Kaliňáka devastujú SR

Predseda KDH Alojz Hlina Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) - Daňová kauza podnikateľa Ladislava Bašternáka, do ktorej má byť zapletený aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), a neschopnosť Smeru-SD pustiť Kaliňáka robia ohromné sociologické škody v spoločnosti. V rozhovore pre TASR to povedal predseda KDH Alojz Hlina." pýta sa Hlina, podľa ktorého je situácia v spoločnosti taká, aká je, aj preto, že ľudia nechodia do ulíc." vyhlásil s tým, že ľudia a opozícia môžu vytvárať tlak na odchod ministra Kaliňáka. Avizuje, že ho aj vytvárať bude. "" poznamenal Hlina.