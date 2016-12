HLINA: Každá normálna krajina v Európe má kresťanských demokratov

Na snímke nový predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina počas tlačovej besedy po svojom zvolení za predsedu KDH v Ružomberku 11. júna 2016. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 28. decembra (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) patrí podľa jeho predsedu Alojza Hlinu do parlamentu. "Sme kresťanskí demokrati a každá normálna krajina v Európe má kresťanských demokratov. Stále chcem veriť, že aj my sme západoeurópska civilizácia a chceme a potrebujeme mať kresťanských demokratov. A my sme kresťanskí demokrati," vyhlásil v rozhovore pre TASR Hlina.Priznáva, že KDH bolo oslabené a do jeho priestoru sa pokúšali natlačiť "". Prešlo však zmenami, ktoré hnutie podľa Hlinu môžu posilniť.zhodnotil Hlina.Podľa neho sa preceňuje, že v hnutí bolo veľa hádok medzi starou a novou gardou. "," poznamenal. Priznáva, že ľudia mohli mať v minulosti problém s predstaviteľmi KDH.zdôraznil Hlina s tým, že ak nebudú kresťanskí demokrati na Slovensku silní, nepriamo povzbudia "