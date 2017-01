Hlina: Na predčasné voľby sme pripravení

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Líder KDH Alojz Hlina plánuje precestovať 365 obcí na Slovensku, chce im predstaviť program KDH.BRATISLAVA 6. januára (WebNoviny.sk) – Pripravujeme sa aj na to, že môžu byť predčasné voľby, aj že nebudú. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA predseda KDH Alojz Hlina, podľa ktorého by boli pre Slovensko lepšie.uviedol. Ak by Kresťanskodemokratické hnutie získalo dostatočnú podporu na to, aby zložilo vládu s inými stranami, Hlina nevylúčil ani súčasné koaličné, ani opozičné parlamentné strany.spresnil s tým, že oproti kresťanským demokratom sú vždy sociálni demokrati, čo je podľa neho prirodzené.dodal, lebo podľa neho Smer-SD takou stranou nie je.Ako Hlina ďalej povedal, KDH za posledný polrok od jeho zvolenia na post predsedu strany prešlo náročným obdobím.povedal.uzavrel s tým, že politika je o programe, o jej nositeľoch a o ľuďoch.