Hlina:Už dlho máme opatrenia sociálnej polície, ktoré Kaliňák ohlasuje

Na snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Hoci parlamentné voľby by mali byť až v roku 2020, KDH sa už v toto roku chystá do regiónov medzi ľudí, aby im vysvetľovalo svoj program Nový November. Predseda KDH Alojz Hlina verí, že program ľudí osloví.Prioritou je rodina.zdôraznil.Za kľúčové označil aj prorodinné opatrenia ako firemné škôlky, zníženie veku odchodu do dôchodku, ak žena mala deti.doplnil. Hnutie sa podľa neho musí sústrediť skôr na to, či majú rodiny čo jesť, a nie im nazerať do spální, ako tomu bolo v minulosti.vysvetlil Hlina. Pre KDH však naďalej zostáva prioritou aj ochrana života či manželstva.doplnil šéf kresťanských demokratov.