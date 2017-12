HLINA: Zákon o dreve je vypitvaný, umožní ďalšie drancovanie lesov

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. decembra (TASR) - Návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ktorý vláda SR schválila 13. decembra, je vypitvaný, neškodný a umožní, aby sa na Slovensku pokračovalo v drancovaní lesov. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil líder mimoparlamentného KDH Alojz Hlina na margo právnej normy, ktorú bude v roku 2018 schvaľovať parlament.upozornil Hlina s dôvetkom, že právna norma môže pomôcť zachrániť prírodu a ochrániť lesy, ak bude urobená dobre.myslí si Hlina. Podľa jeho slov neboli v medzirezortnom pripomienkovom konaní akceptované zásadné pripomienky ministerstva životného prostredia.zdôraznil.Hlinovi sa tiež nepáči, že šéfa pripravovanej Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie (SLDI) má menovať a odvolávať minister pôdohospodárstva.odkázal.Šéf KDH je presvedčený, že je tu šanca pre Slovákov začať chrániť lesy, ak sa tomu postavíme, vytvoríme dostatočne silný tlak a na konci celého procesu môžeme dať slovenským lesom darček tým, že vytvoríme niečo, čo ich skutočne ochráni.Podľa náčelníka Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk Juraja Lukáča je poznať, že bol zákon pripravený na poslednú chvíľu.tvrdí.Aj Lukáč považuje za absurdné, že inšpekcia ako kontrolný orgán má byť organizáciou ministerstva pôdohospodárstva.myslí si Lukáč, podľa ktorého by šéfa inšpekcie mala voliť NR SR a mal by to byť manažér, ktorý nepochádza z lesohospodárskych kruhov.Ak právna norma prejde parlamentom, účinná má byť od apríla 2018. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR chce zákonom zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z takéhoto dreva na európsky trh. Po viac ako štyroch rokoch tak SR preukáže splnenie nariadenia EÚ.uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS).Inšpektori SLDI patriacej pod MPRV SR so sídlom vo Zvolene budú kontrolovať v rámci celého Slovenska aktivity obchodníkov s drevom, dovozcov, prepravcov a všetky fyzické a právnické osoby, ktoré uvádzajú drevo a výrobky z neho na trh. Vydávať budú rozhodnutia a sankcie, zabezpečovať poradenskú činnosť, spolupracovať s colnými orgánmi, v prípadoch pochybnosti o druhu, pôvode a množstve dovezeného dreva či výrobkov z neho. Inšpektori budú oprávnení vstupovať na pozemok, do stavby, do zariadení, do vozidiel, ktoré sa používajú na účely uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh EÚ alebo na ich prepravu, samostatne zastavovať vozidlá prevážajúce drevo a výrobky z dreva na lesných cestách i pozemkoch.