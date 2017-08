Hlina žiada nové značenie pre bryndzu zo slovenských ovčieho mlieka

Na archívnej snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina . Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Nitra 17. augusta (TASR) – Slovenské poľnohospodárstvo sa stalo eldorádom špekulantov a nefunguje tak, ako má, zhodnotil počas 44. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre predseda KDH Alojz Hlina. Za špičku ľadovca označil slovenskú bryndzu, ktorá sa vyrába z ovčieho mlieka dovezeného na Slovensko z Francúzska.povedal.Podľa Hlinu chovali slovenskí chovatelia v minulosti 2 milióny oviec, dnes je to 300.000 oviec.tvrdí Hlina. Nízke stavy oviec vedú k nedostatku ovčieho mlieka, preto ho spracovatelia nakupujú v zahraničí.Milan Halmeš z PD Žemberovce, ktoré sa zaoberá aj chovom oviec, tvrdí, že záleží na chovateľovi, do akej miery je chov oviec efektívny.povedal Halmeš. Pozitívne podľa neho je, že v tomto roku nedošlo k poklesu ceny ovčieho mlieka.Podľa Hlinu je problém aj v označovaní produktov vyrobených síce na Slovensku, no z francúzskeho ovčieho mlieka.Predseda KDH tvrdí, že sa už dohodol s kľúčovými majiteľmi gastroprevádzok na označení prevádzok, ktoré používajú na výrobu svojich produktov slovenské ovčie mlieko.Označovanie produktov vyrobených na Slovensku zo zahraničnej suroviny za slovenské považuje Halmeš za zavádzanie spotrebiteľa.tvrdí. Podľa jeho názoru systém označovania potravín na Slovensku existuje, len by sa mal dodržiavať. Pridávanie ďalších označení na obal produktu môže byť kontraproduktívny.