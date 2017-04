Hliničan prehral na ME v bedmintone v 2. kole s Zilbermanom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvojhra - 2. kolo:



Misha Zilberman (Izr.) - Matej HLINIČAN (SR) 2:0 (21:11, 21:11)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolding 26. apríla (TASR) - Slovenský bedmintonista Matej Hliničan prehral v stredajšom 2. kole mužskej dvojhry na majstrovstvách Európy v dánskom Koldingu s Izraelčanom Mishom Zilbermanom za 24 minút dvakrát 11:21. Hliničan mal v 1. kole voľno, jeho izraelský súper vyradil hladko Slovinca Alena Roja.Na šampionáte už v utorok vypadla v 1. kole aj Slovenka Martina Repiská, ktorá nestačila na Bielorusku Alesiu Zajcevovú 0:2.Zilberman je 50. hráč sveta a proti Hliničanovi, ktorému vo svetovom rebríčku patrí až 187. miesto bol jasný favorit. To do bodky naplnil a ukončil slovenskú účasť na ME.