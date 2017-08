Hlinkov memoriál nám ukáže, kde sa nachádzame, tvrdí N. Javorčík

Na snímke tréner Slovenska Norbert Javorčík (v strede), archívna snímka. Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

Bratislava 3. augusta (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov pôjde aj do novej sezóny s úspešným trénerom Norbertom Javorčíkom. Hoci sa zrušil projekt centralizovanej prípravy hráčov v Bratislave, kouč v tom vidí i pozitíva.uviedol Javorčík.V pondelok odštartuje v Bratislave a Břeclavi kvalitne obsadený turnaj ôsmich najlepších tímov sveta do osemnásť rokov - Memoriál Ivana Hlinku.zdôraznil Javorčík. Úspešný lodivod nedostal ihneď po vydarenom šampionáte v Poprade a Spišskej Novej Vsi konkrétnu ponuku od zväzu na predĺženie spolupráce, preto sa dohodol s Banskou Bystricou, kde zastáva pozíciu šéftrénera mládeže. Až po príchode Miroslava Šatana do pozície generálneho manažéra dostal ponuku na pokračovanie vo funkcii.Po vydarených MS viacerí očakávali, že Javorčík prejde automaticky o kategóriu vyššie.Okamžite pocítil, že dennodenná práca je iná ako pri národnom mančafte.Tohtoročný výber do osemnásť rokov s tým minuloročným porovnávať nechce.zakončil ambiciózny kormidelník.