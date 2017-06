Hlohovec ako prvý na Slovensku spúšťa City Dashboard

Hlohovec, ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Hlohovec 16. júna (TASR) - Hlohovec spustil, ako prvé mesto na Slovensku i v Európe, Riadiaci a informačný portál (RIP) a spolu s ním aj mobilnú aplikáciu Datacity. Radnica tak verejnosti dáva možnosť participovať na riadení mesta, sledovať a hodnotiť plnenie rozvojových cieľov a spolupodieľať sa na konkrétnych rozhodnutiach.RIP (vo svete známy ako City Dashboard ) je, ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová, o reálnych dátach. Vďaka nim môže mesto napredovať a zlepšiť fungovanie vo viacerých oblastiach života. Postupne bude ďalej rozširovaný o nové ciele, obohacovaný o ďalšie namerané, zobrazované a aktualizované dáta. Jeho súčasťou je mobilná aplikácia Datacity, ktorá slúži na komunikáciu obyvateľov s mestom. Účelom portálu a aplikácie je sprístupniť dostupné informácie o plnení cieľov fungovania mesta Hlohovec v štyroch oblastiach - životné prostredie a energia, kvalita života a služieb, podnikanie a doprava a mestská správa a financie. Sledované indikátory sa zobrazujú vo farbách semaforu podľa toho, ako ďaleko či blízko je mesto k naplneniu svojich plánov. Zaregistrovaní užívatelia sa môžu podieľať na riadení mesta prostredníctvom hlasovania v anketách o dôležitých témach v meste a pomôcť tak vedeniu mesta aj v rozhodovaní o veciach, ktoré sa ľudí bezprostredne dotýkajú.informovala Hrinková Siebenstichová. Primátor Miroslav Kollár dodal, že aj také malé mesto, ako je Hlohovec, vie udávať trendy v efektívnom riadení a zapojení všetkých občanov pomocou informačných technológií.povedal.City Dashboard využívajú rozvinuté mestá ako Londýn, Boston, Los Angeles či Singapur, ktoré kladú dôraz na zber a analýzu údajov. Portál, ktorý využíva mesto Hlohovec, sa od iných líši tým, že využíva crowdsourcing – zapojenie verejnosti do zberu reálnych dát prostredníctvom mobilnej aplikácie.dodala hovorkyňa. RIP a mobilnú aplikáciu v spolupráci so zamestnancami mestského úradu na základe dostupných informácií vyvinula a dodala spoločnosť Aspiro, a.s. Je na adrese hlohovec.datacity.global/.