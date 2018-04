Hniezdenie orla v Tatrách ohrozuje výrub stromov a kalamita

Orol kráľovský, archívna snímka. Foto: Wikipédia Foto: Wikipédia

Vysoké Tatry 21. apríl (TASR) – Orol je jedným zo symbolov Slovenska, predstavuje slobodu, silu a vznešenosť. Ide o zákonom chráneného živočícha. V Tatranskom národnom parku (TANAP) evidujú ochranári v súčasnosti dva druhy orlov. Jedným je orol skalný, ktorý celý rok žije v lokalite Tatier. Druhým orol krikľavý. Žije v podhorí a na zimu odlieta do teplých krajín.zhodnotil pre TASR riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko.Ťažšiu situáciu na prežitie má v zimnom období. Živí sa vtedy prevažne zdochlinami a kadávermi, je to prirodzený čistič, v prípade vtáctve je na vrchole potravinového reťazca. Živí sa najmä hlodavcami a malými cicavcami.objasnil Majko.Orol krikľavý je špecialista na malé hlodavce, rôzne myši, ale aj jašterice a ochranári videli aj ako z mláky vyberá dážďovky. Korisť v jeho prípade je podstatne menšia, je však podľa Majka veľkým pomocníkom poľnohospodárov, pretože robí biologickú ochranu poľnohospodárskych kultúr.doplnil Majko s tým, že populácia orlov krikľavých je pod určitým tlakom, keďže preferujú hniezdenie v kotline a podhorí.Tam však dochádza k masívnemu výrubu ich hniezdnych lokalít.upozornil riaditeľ Správy TANAP.Okrem toho ochranári vykonávajú pomocou fotopascí pravidelný monitoring, najmä v jarnom období pri párení, aby zistili, či ich niekto nevyrušuje a bojujú proti vykrádačom hniezd. Niektoré ohrozené hniezda sa snažia v zime spevniť a v prípade, že niekto nájde zraneného orla, vedia zabezpečiť aj rehabilitáciu a následne ho znova vypustia do prírody, ak je to možné.dodal Majko. Monitoring orlov a ich ochrana sa začali vo väčšej miere realizovať zhruba pred štvrť storočím.Orol skalný to má podľa Majka trochu jednoduchšie, keďže hniezdi v pokojnejších lokalitách na stromoch i v skalách. Prirodzenými konkurentmi orlov môžu byť výr skalný, ale aj sokol sťahovavý, ktorí im občas ukradnú mláďatá z hniezda.ozrejmil.Najväčším nepriateľom orlov v TANAP-e je však podľa neho človek a jeho činnosť. Konštatoval, že počas 25-ročnej praxe sa stretol s rôznymi formami úhynu orlov.uzatvára Majko.