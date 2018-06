Hniezdne ponúkne cez víkend hudbu aj zábavu

Na snímke spevák Lukáš Adamec. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 19. júna (TASR) - Dvojdňový hudobno-zábavný festival Nestville Open Fest v Hniezdnom neďaleko Starej Ľubovne štartuje už v piatok 22. júna. Okrem vystúpení slovenských, ale i zahraničných hudobných interpretov návštevníkov čaká celodenná zábava vo FUN zónach. Na svoje si prídu všetky vekové kategórie, pre najmenších je pripravený extra program.V poradí 7. ročník Nestville Open Festu opäť ponúka zaujímavý program. Otvorenie festivalu sa uskutoční v piatok (22.6.) prvým vystúpením detského programu. Predstaví sa Divadielko z Klobúka a Paci Pac. Hniezdnym sa od piatkového popoludnia budú niesť hity skupiny Komajota, Lukáša Adamca, Peter Bič Project, či Nocadeň. Večernú zábavu rozprúdi No Name, Majk Spirit, Ine Kafe a Medial Banana.Sobotňajší program (23.6.) odštartuje už v dopoludňajších hodinách folklórnym vystúpením detského ľudového súboru Ľubovnianček a rozprávkovým programom v podobe divadla Cililing aj populárneho Baby Bandu. Program pre všetky vekové kategórie otvorí vystúpenie finalistky Zem spieva Martiny Ťaskovej Kanošovej. Zahrajú Vidiek a Metropolis. Hudobný program prerušia Oteckovia, ktorí na hlavnom pódiu pospomínajú na natáčanie obľúbeného televízneho seriálu. Následne sa budú venovať i fanúšikom na autogramiáde. Popoludní svoje umenie predstavia Cigánski diabli, skupina Rednex, ktorá na Nestville Open Feste prvýkrát vystúpi so slovenskou speváčkou Nikou Karch. Po švédskej kapele príde na pódium česká - Kryštof. Záver večera obstará Rytmus a DJ Mairee, nebude chýbať ohňostroj.Organizátori pripravili stanové mestečko i rozľahlé parkovisko. Servis bude dopĺňať kateringová zóna s miestnymi špecialitami, ale i typickým festivalovým občerstvením.vyjadril sa spoluorganizátor podujatia Matúš Jaško z Randal Group.TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.